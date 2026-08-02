टीजीटी व पीजीटी के 20 हजार रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर युवा मंच का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा राज्य मंत्री

लखनऊ में युवा मंच के प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मुलाकात की। 16 सितंबर 2025 को नई नियमावली जारी होने के बाद 7 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। नए नियमों के तहत कई योग्यताएँ बदली गई हैं, जिससे योग्य अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो गए हैं। मंत्री ने उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता (पीजीटी) के 20 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की मांग को लेकर युवा मंच का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिला।

प्रतिनिधिमंडल की चिंता प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्यमंत्री को बताया कि 16 सितंबर 2025 को नई नियमावली का गजट जारी होने से प्रदेश के करीब 7 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। कई ऐसी शैक्षिक योग्यताएँ, जो पिछले 105 वर्षों से शिक्षक भर्ती के लिए मान्य थीं, उन्हें अचानक समाप्त अथवा परिवर्तित कर दिया गया, जिससे लाखों योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

मंत्री का आश्वासन राज ministre ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाएगा तथा सभी तथ्यों का परीक्षण कर छात्रहित में उचित निर्णय लिया जाएगा, जिसके संबंध में सात सदस्यीय टीम शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि नई नियमावली लागू करने से पहले अभ्यर्थियों को कोई अवसर नहीं दिया गया। अचानक नियमावली बदलना युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय एवं विश्वासघात है। उन्होंने मांग की कि वर्तमान रिक्तियों पर विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर जारी किया जाए, ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सके।

नई नियमावली के प्रभाव उन्होंने बताया कि नई नियमावली में बीएड की अनिवार्यता, प्राविधिक कला सहित अनेक विषयों की पात्रता में परिवर्तन तथा हिंदी, संगीत, अंग्रेजी एवं शारीरिक शिक्षा सहित कई विषयों की योग्यता में बदलाव से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं जबकि इन नई योग्यताओं को प्राप्त करने में 2 से 5 वर्ष का समय लगता है। ऐसे में वर्तमान भर्ती को नई नियमावली से करना न्यायसंगत नहीं होगा। अनिल सिंह ने यह भी कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा प्रणाली में किए गए परिवर्तनों को लेकर विभिन्न न्यायालयों में कई याचिकाएं लंबित हैं। यदि नई नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तो अनावश्यक कानूनी विवाद उत्पन्न होंगे और विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और अधिक विलंबित होगी। इसलिए छात्रहित, न्यायसंगत प्रक्रिया तथा शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन जारी किया जाना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल में अमित पांडेय, अखिलेश वर्मा, के. डी. वर्मा, बृजेश सिंह, भानु शुक्ला, आरती सिंह, दीपिका मिश्रा, कपिल उपाध्याय, पंकज त्रिपाठी, प्यूषिका यादव, गंगा प्रसाद, अमृत सरोज, बृजेश तिवारी आदि शामिल थे।