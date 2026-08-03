Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सपा के वरिष्ठ नेता की शीघ्र रिहाई की कार्यकर्ताओं ने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि आजम खान का मामला निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से निपटाया जाए और उनकी जल्द रिहाई की मांग की गई। पार्टी ने अधिकारियों को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया।

सपा के वरिष्ठ नेता की शीघ्र रिहाई की कार्यकर्ताओं ने की मांग

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव के कैंप कार्यालय/ पर हुई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने स्वयं की। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मोहम्मद आजम खान के प्रकरण का निष्पक्ष, शीघ्र एवं न्यायोचित निस्तारण किए जाने तथा उन्हें विधि एवं न्याय के अनुरूप जल्द रिहा किए जाने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार निष्पक्ष न्याय मिलने का अधिकार है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर आजम खान की शीघ्र रिहाई की मांग उठाई जाएगी। बैठक में राजवीर यादव, पूर्व जिला सचिव इकरार उर्फ भोला, पूर्व जिला महासचिव शमीम मंसूरी, नफीस, जाकिर सहित सपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Samajwadi Party Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।