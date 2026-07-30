केंद्रीय कोयला मंत्री से मिले विधायक रोशन लाल चौधरी, भूमि हस्तांतरण का उठाया मुद्दा
रामगढ़ के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक रोशन लाल चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से भुरकुंडा केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की मांग की। सांसद ने बताया कि छात्र अस्थायी भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
रामगढ़, निज प्रतिनिधि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर भुरकुंडा केंद्रीय विद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण के लिए पूर्व में चिन्हित लगभग पांच एकड़ भूमि के शीघ्र हस्तांतरण की मांग की। मुलाकात के दौरान विधायक रोशन लाल चौधरी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्रीय विद्यालय का स्थायी भवन वर्षों से लंबित है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को आज भी अस्थायी भवन में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए आवश्यक भूमि सीसीएल के अधीन होने के कारण हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है।
कई बार कोल इंडिया के अधिकारियों से आग्रह किए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी, जिससे स्थायी भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। विधायक रोशन लाल चौधरी ने केंद्रीय मंत्री के आश्वासन पर उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भुरकुंडा केंद्रीय विद्यालय का स्थायी भवन बनने से पतरातू, रामगढ़ और आसपास के हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई दिशा और गति प्राप्त होगी।
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