तदर्थ सेवा जोड़कर दें पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ
प्रयागराज में राजकीय शिक्षक संघ ने राजकीय विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग की। संघ ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया कि 1990 से 1992 के बीच नियुक्त शिक्षकों में से कई 30 से 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा।
प्रयागराज। राजकीय शिक्षक संघ ने राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तदर्थ सेवा को जोड़ते हुए पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग उठी है। संघ के प्रदेश संरक्षक रामेश्वर पांडेय और महामंत्री सत्य शंकर मिश्र ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि शिक्षा निदेशालय ने 1990, 1991 एवं 1992 फरवरी तक राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने लिए तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की थी। इनमें से ज्यादातर शिक्षक 30 से 35 वर्ष की सेवा करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी तदर्थ सेवा का लाभ पेंशन /ग्रेच्युटी में नहीं दिया जा रहा है जो सर्वथा गलत एवं असंवैधानिक है।
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