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बकाया मानदेय को लेकर शिक्षा प्रेरकों में आक्रोश, बीएसए से भुगतान की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती के शिक्षा प्रेरकों ने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर बीएसए को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनके मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। 2012-14 में उनकी नियुक्ति साक्षर भारत योजना के तहत हुई थी, जो 2018 में बंद हो गई।

बकाया मानदेय को लेकर शिक्षा प्रेरकों में आक्रोश, बीएसए से भुगतान की मांग
बकाया मानदेय को लेकर शिक्षा प्रेरकों में आक्रोश, बीएसए से भुगतान की मांग

श्रावस्ती, संवाददाता। साक्षर भारत मिशन के तहत कार्य कर चुके शिक्षा प्रेरकों ने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आकांक्षा रावत को प्रार्थना पत्र सौंपा। शिक्षा प्रेरकों ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर संबंधित ब्लॉकों में दस्तावेज जमा किए जाने के एक माह बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षा प्रेरकों के अनुसार वर्ष 2012-14 में ग्राम पंचायतों में साक्षर भारत योजना के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 को साक्षर भारत मिशन समाप्त किए जाने के बाद से उनका मानदेय बकाया है।

सत्यापन प्रक्रिया

हाल ही में जारी शासनादेश के तहत सभी साक्षरता कर्मियों को अपने नियुक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य से मानदेय संबंधी सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए थे। प्रेरकों ने बताया कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन कराकर संबंधित ब्लॉकों में समय से अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान की स्थिति के बारे में भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है।

बीएसए से मांग

शिक्षा प्रेरकों ने बीएसए से मामले का संज्ञान लेते हुए बकाया मानदेय का जल्द भुगतान कराने की मांग की। इस दौरान संगीता यादव, पवन कुमार राजभर, सुनीता देवी, रेखना कुमारी, पूनम देवी, सुभाष चंद्र जायसवाल, देवशंकर, मयाराम, राम सागर, नितेंद्र कुमार मौर्य, सुनील कुमार और कृष्ण कुमार त्रिपाठी समेत कई शिक्षा प्रेरक मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

शिक्षा प्रेरकों ने किसके पास प्रार्थना पत्र सौपा?
शिक्षा प्रेरकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आकांक्षा रावत को प्रार्थना पत्र सौंपा।
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