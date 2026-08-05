Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद से बुलंदशहर के बीच सेवा की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

ब्रिजेश कुमार ... नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में मेट्रो का सफल संचालन हो रहा है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका इससे वंचित है

गाजियाबाद से बुलंदशहर के बीच सेवा की मांग

ग्रेटर नोएडा, दादरी। आर्य प्रतिनिधि सभा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर गाजियाबाद से बुलंदशहर के बीच मेट्रो सेवा संचालित कराने की मांग की। प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉ आनंद आर्य ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में मेट्रो का सफल संचालन हो रहा है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका इससे वंचित है। इसके मद्देनजर गाजियाबाद से दादरी, सिकंदराबाद होते हुए बुलंदशहर तक भी मेट्रो का विस्तार किया जाए, जिससे आम लोगों के अलावा यहां स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा भविष्य का न्यू नोएडा शहर भी इससे लाभान्वित हो सकेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Noida News Noida Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।