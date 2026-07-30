रामगढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग तेज, विधायक ममता देवी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी को सौंपा ज्ञापन
रामगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग फिर से तेज हो गई है। विधायक ममता देवी ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं की कमी है, जिससे मरीजों को रांची जैसे शहरों का रुख करना पडता है। मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
रामगढ़, निज प्रतिनिधि रामगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री इरफ़ान अंसारी से मुलाकात कर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान विधायक ममता देवी ने कहा कि रामगढ़ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और तेजी से विकसित हो रहा जिला है, लेकिन यहां अब तक उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जिले के लोगों को रांची समेत अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को समय, धन और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
विधायक ने कहा कि रामगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से न केवल जिले बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा स्थानीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज खुलने से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से जनहित को सर्वोपरि रखते हुए रामगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। विधायक ने कहा कि यह परियोजना जिले के समग्र विकास और स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी ने विधायक ममता देवी की मांग को गंभीरता से सुना और इस संबंध में आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रही है। इस मांग पर भी नियमानुसार विचार किया जाएगा।
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