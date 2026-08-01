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हाथरस में मेडिकल कॉलेज का रास्ता होगा साफ, जल्द होगा री-टेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करते भाजपा प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा हाथरस में मेडिकल कॉलेज का होगा साफ, जल्द होगाहाथरस में मेडिकल कॉलेज का ह

हाथरस में मेडिकल कॉलेज का रास्ता होगा साफ, जल्द होगा री-टेंडर

हाथरस। हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर लंबे समय से चल रही मांग को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा ने शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यतेन्द्र शर्मा को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जल्द ही पुनः टेंडर (री-टेंडर) की प्रक्रिया कराई जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराने की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी।

यतेन्द्र शर्मा ने कहा कि हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जनपद की वर्षों पुरानी और महत्वपूर्ण मांग है। मेडिकल कॉलेज बनने से जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा आसपास के जनपदों के मरीजों को भी राहत मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और उन्हें विश्वास है कि हाथरस के लोगों का मेडिकल कॉलेज का सपना जल्द साकार होगा। इससे पहले भी भाजपा प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा ने सासनी तहसील में सीओ सर्किल की स्थापना की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की मांग की थी।

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