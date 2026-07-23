जातिसूचक टिप्पणियों पर सुभासपा का प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जिला इकाई ने गुरुवार को पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित समाज के विरुद्ध कथित जातिसूचक व अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर राजभर के नेतृत्व में कार्यकर्ता शाहू जी महाराज मूर्ति के प्रदर्शन करते कलक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेताओं व उनके समर्थकों की ओर से वंचित समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है और कमजोर वर्गों में आक्रोश व्याप्त है।

राष्ट्रीय सचिव/प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान करना संविधान की समानता, सामाजिक न्याय व सम्मान की मूल भावना के विपरीत है। ऐसे मामलों में राजनीतिक प्रभाव या पद की परवाह किए बिना निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी पीड़ित की शिकायत को दबाया न जाए और प्रत्येक प्रकरण में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर राजभर ने कहा सोशल मीडिया पर जातिसूचक व भड़काऊ टिप्पणियां करने वालों पर साइबर कानून के तहत कार्रवाई, गरीबों व कमजोर वर्गों के उत्पीड़न व अवैध कब्जों की निष्पक्ष जांच, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित व अतिदलित समाज की सुरक्षा व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने किया जाए। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष कबिलास राजभर, प्रदेश महासचिव शैलेश गुप्ता, संतोष भारती, अखिलानंद शर्मा, अनुसूइया राजभर, कृष्ण जायसवाल, शिवप्रकाश राजभर, जोगिंद्र राजभर, रीला यादव, सुनीता वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।