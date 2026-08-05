व्यापारी दुर्घटना पेंशन की धनराशि 20 लाख करने की मांग

मऊ, संवाददाता। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जनपद मऊ के अध्यक्ष डॉ.राम गोपाल गुप्त ने व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा/पेंशन योजना की धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने की मांग की है। डॉ.गुप्त नगर के रौजा स्थित शिविर कार्यालय में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आगामी तीन सितंबर को व्यापारी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में देशभर के व्यापारियों का विशाल व्यापारी कुंभ आयोजित होगा। इस महाकुंभ में व्यापारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी तथा लिए गए निर्णय देशभर के व्यापारी समाज की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।