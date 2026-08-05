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व्यापारी दुर्घटना पेंशन की धनराशि 20 लाख करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- लखनऊ में तीन सितंबर को व्यापारी दिवस पर कार्यक्रम को सफल बनाने पर दिया जोर आयोजित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्ह

व्यापारी दुर्घटना पेंशन की धनराशि 20 लाख करने की मांग

मऊ, संवाददाता। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जनपद मऊ के अध्यक्ष डॉ.राम गोपाल गुप्त ने व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा/पेंशन योजना की धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने की मांग की है। डॉ.गुप्त नगर के रौजा स्थित शिविर कार्यालय में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आगामी तीन सितंबर को व्यापारी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में देशभर के व्यापारियों का विशाल व्यापारी कुंभ आयोजित होगा। इस महाकुंभ में व्यापारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी तथा लिए गए निर्णय देशभर के व्यापारी समाज की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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बैठक में जिला महामंत्री कन्हैया लाल जायसवाल, अजहर फैजी, महातम यादव, सुभाष कन्नौजिया, इकबाल अहमद एवं आनंद गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए व्यापारी एकता और संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर अशोक सिंह, राजेश गुप्ता, दिनेश बरनवाल, हाजी इफ्तेखार, हाजी अनवर अली, महातम यादव, गामा यादव, हरिशंकर गुप्ता, मुन्ना गुप्ता सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे।

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