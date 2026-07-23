शिक्षामित्रों ने की विशेष टीईटी में शामिल करने की मांग
- कल जिलों में श्रद्धांजलि सभाएं होंगी लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यूपी में सेवारत
यूपी में सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली विशेष शिक्षक आर्हता परीक्षा (टीईटी) में शिक्षामित्रों को भी शामिल किए जाने की मांग उठाई गई है। शिक्षामित्रों का कहना है कि उन्हें भी विशेष टीईटी में अवसर दिया जाए, जिससे भविष्य में वह शिक्षक पद पर कार्य करें तो कठिनाई न हो।उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ शनिवार को सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करेगा। वर्ष 2017 में इसी दिन उनका शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त किया गया था। ऐसे में तमाम शिक्षामित्र दिवंगत हो गए। ऐसे में उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। शिक्षामित्रों को मूल जिला वापसी का निर्णय भी अभी तक लागू नहीं हो सका।
शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग उठाई गई है। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह की ओर से सभी शिक्षामित्रों से अपील की गई है कि वह इस कार्यक्रम में बढ़चढ़कर शामिल हों।
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