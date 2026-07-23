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एलयू में छात्रावास पुनः आवंटन शुरू करने की मांग, एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई ने गुरुवार को छात्रावासों

एलयू में छात्रावास पुनः आवंटन शुरू करने की मांग, एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन

लखनऊ, संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई ने गुरुवार को छात्रावासों के पुनः आवंटन की प्रक्रिया तत्काल शुरू कराने की मांग को लेकर मुख्य अभिरक्षक को ज्ञापन सौंपा। परिषद का कहना है कि कक्षाएं शुरू होने के बावजूद अब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से दूर-दराज के जिलों और अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि छात्रावास आवंटन में देरी के कारण विद्यार्थियों को निजी आवासों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पुनः आवंटन की आवेदन प्रक्रिया तत्काल शुरू करने और इसकी समय-सारिणी जारी करने की मांग की है।एबीवीपी के इकाई मंत्री आर्यन कुशवाहा ने कहा कि छात्रावास केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और अध्ययन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि पुनः आवंटन में हो रही देरी हजारों विद्यार्थियों के हितों के साथ अन्याय है। प्रशासन को छात्रहित को प्राथमिकता देते हुए जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू कर पात्र विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटित करना चाहिए। इकाई उपाध्यक्ष आर्यन शर्मा, वर्तिका कुशवाहा, सह मंत्री सौम्या शुक्ला समेत एबीवीपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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