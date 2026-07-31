सरपंच विनोद कुशवाहा की मौत आत्महत्या नहीं, गहरी साजिश

बड़हरिया। हरदोबारा पंचायत के सरपंच, समाजसेवी विनोद कुशवाहा के संदिग्ध मौत पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रविजय प्रकाश यादव उर्फ हैप्पी यादव ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने दिवंगत सरपंच के आवास पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। भाजपा नेता ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह और उनका परिवार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि वह अपने पिता एवं पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके।