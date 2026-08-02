फाजिलनगर में बस अड्डा निर्माण की मांग
कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने परिवहन मंत्री से मिलकर फाजिलनगर में राजकीय बस अड्डे की मांग की है। फाजिलनगर का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन यहां कोई बस अड्डा नहीं है, जिससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शीघ्र निर्माण की मांग की।
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलकर फाजिलनगर में राजकीय बस अड्डे के निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि फाजिलनगर भगवान बुद्ध तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इतनी महत्वपूर्ण पहचान होने के बावजूद फाजिलनगर में राजकीय बस अड्डा नहीं है। इससे यात्रियों और पर्यटकों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शीघ्र राजकीय बस अड्डे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराने की मांग की।
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