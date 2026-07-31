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जेबीसीसीआई के गठन को लेकर 10 को प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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कोयलाकर्मियों द्वारा 12वीं जेबीसीसीआइ के गठन की मांग को लेकर आगामी 10 अगस्त को कोल इंडिया के सभी अनुषंगी में संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के बाद 12 सितंबर को रांची में एक कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

जेबीसीसीआई के गठन को लेकर 10 को प्रदर्शन

बेरमो, प्रतिनिधि। कोयलाकर्मियों के वेतन समझौते लिए गठित होने वाले 12वीं जेबीसीसीआइ के जल्द गठन की मांग को लेकर आगामी 10 अगस्त को कोल इंडिया अंतर्गत सभी अनुषंगी में सभी महाप्रबंधक कार्यालयों व मुख्यालय के समीप संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन के बाद 12 सितंबर को रांची में संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन होगा जिसमें आगे की रणनीति तय की जायेगी। 11वें जेबीसीसीआइ के सभी लंबित मुद्दों का समाधान करते तथा 12 सितंबर के कन्वेंशन में कोयला कंपनियों के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, एमडीओ, विनिवेश, कोल कंवेंशन सहित अन्य मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यह जानकारी एटक नेता लखन लाल महतो ने दी।

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