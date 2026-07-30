विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ ने उठायी निष्पक्ष जांच की मांग, भाजपा नेतृत्व को भेजा पत्र
पूर्णिया के विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष गोस्वामी ने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व को पत्र भेजकर इस विवादास्पद वीडियो प्रसारण की जांच करने की अपील की है, ताकि वास्तविकता स्पष्ट हो सके।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष गोस्वामी ने भाजपा पूर्णिया जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह से जुड़े प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही उचित एवं न्यायसंगत निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए तथा दोषी पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष गोस्वामी ने पत्र में उल्लेख किया कि होली मिलन कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यालय में बनाए गए एक वीडियो के प्रसारण के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ।
उन्होंने वीडियो के निर्माण, प्रसारण और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे के दौरान विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ ने भी जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया था। इस दौरान संगठन ने मनोज कुमार सिंह की कार्यशैली और संगठन संचालन को निकट से देखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं है बल्कि केवल सत्य एवं तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच चाहता है। उन्होंने कहा कि संगठन भविष्य में भी राष्ट्रहित, समाजहित एवं जनकल्याण से जुड़े कार्यों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा।
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