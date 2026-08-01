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प्रधानमंत्री पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शुक्रवार को केंद्रीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गोयल ने पीएम के विरुद्ध अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की जांच की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। जांच में यदि आरोप सही पाए गए, तो कार्रवाई की जाए।

प्रधानमंत्री पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
प्रधानमंत्री पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

शुक्रवार को केंद्रीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी।एवं अधिवक्ता सचिन गोयल ने दिल्ली में आयोजित एक कथित धरना-प्रदर्शन के दौरान देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित एसडीएम शामली को दिया है, ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी जानकारी सामने आई है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।

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जांच की मांग

उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संवैधानिक मूल्यों और सार्वजनिक शिष्टाचार के विपरीत होगा तथा देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य माना जाएगा। ज्ञापन में संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग कानून और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। सार्वजनिक आंदोलनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है, न कि किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना।

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विधिसम्मत कार्रवाई की बात

संगठन ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में आरोप सत्य पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में सार्वजनिक मंचों पर अभद्र एवं अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और सामाजिक सौहार्द की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इस दौरान मयंक जैन, वरुण जैन, वितुल जैन सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

संबंधित प्रश्न

क्या सचिन गोयल ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध भाषा के आरोपों की जांच की मांग की है?
हाँ, सचिन गोयल ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
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