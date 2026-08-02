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संभल-गजरौला रेल लाइन विस्तार को मिले मंजूरी प्रधानमंत्री को भेजा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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जन जागरूकता अभियान के तहत रेल बजट स्वीकृत करने की उठाई मांग देहपा ने प्रधानमंत्री के नाम ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर बजट स्वीकृत की मांग की। मंदिर

संभल-गजरौला रेल लाइन विस्तार को मिले मंजूरी प्रधानमंत्री को भेजा पत्र

सिंहपुरसानी। भल-गजरौला रेल लाइन विस्तार की मांग को लेकर समाजसेवी चौधरी रविराज चाहल के नेतृत्व में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को श्री शिव मंदिर समिति, देहपा ने प्रधानमंत्री के नाम ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर रेल परियोजना के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग की। मंदिर के पुजारी रामकुंवर सैनी ने कहा कि यह रेल परियोजना जनहित से जुड़ी है। संभल में देशभर से साधु-संतों और श्रद्धालुओं का आगमन होता है, लेकिन रेल सुविधा के अभाव में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रेल लाइन का विस्तार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।नंदकिशोर

शर्मा, राकेश बाजबा, दिग्विजय बाजबा, कैलाश सिंह, देशराज शर्मा और डालचंद शर्मा ने भी रेल लाइन विस्तार को क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता बताते हुए केंद्र सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। भियान के संयोजक चौधरी रविराज चाहल ने कहा कि जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत सरकार इस महत्वपूर्ण मांग पर गंभीरता से विचार कर जल्द ठोस कदम उठाएगी। इस दौरान ग्रामीण मौजूद रहे।

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