रेल कर्मचारियों ने सभाकर कमेटी गठित करने की मांग की
कानपुर में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इंपलाइज संघ ने आठवें वेतनमान की कमेटी गठित करने की मांग की। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए गेट सभा में नारेबाजी की। सीपीसी में सालाना 6 फीसदी की बढ़ोतरी सहित अन्य मांगें भी रखी गईं।
कानपुर। नार्थ सेंट्रल रेलवे इंपलाइज संघ के पदाधिकारियों ने आठवें वेतनमान की कमेटी गठित करने की मांग को लेकर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर गेट सभा की। इसमें कर्मचारियों ने नारेबाजी करके मांग भी रखी। कहा पुरानी पेंशन योजना बहाल हो औऱ वेतन स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो। सीपीसी में सालाना 6 फीसदी की बढ़ोतरी सहित कई मांगें की। यहां संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष मानसिंह, गोविंदरंजन, अजय सागर, रामकरन, सेराज अहमद, अजय प्रताप सिंह, दिनेश गुप्त और प्रभात कुमार रहे।
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