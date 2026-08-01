कल्याण योजनाएं हों फिर से शुरू : एनसीपी
बिहारशरीफ में एनसीपी जिलाध्यक्ष राजकुमार पासवान ने अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण योजनाओं के प्रभावी संचालन की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले स्वरोजगार योजनाओं जैसे पशुपालन और सिलाई केंद्रों का लाभ जरूरतमंदों को मिलता था, लेकिन अब ये योजनाएं बंद हो गई हैं।
बिहारशरीफ, निज संवाददाता। एनसीपी के जिलाध्यक्ष राजकुमार पासवान ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी संचालन की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले स्वरोजगार योजनाओं के तहत पशुपालन, ट्रैक्टर, टेंपो, पावर टिलर, किराना दुकान और सिलाई केंद्र जैसी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिलता था। लेकिन, अब ऐसी योजनाएं बंद हैं।
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