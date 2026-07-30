Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खूंटी में फोरलेन व बाईपास के लिए गडकरी को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

खूंटी के भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर तुपुदाना से कुंदी बरटोली तक राष्ट्रीय राजमार्ग-20 के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण अब तक निर्माण कार्य नहीं हो सका है।

खूंटी में फोरलेन व बाईपास के लिए गडकरी को सौंपा ज्ञापन

खूंटी, संवाददाता। तुपुदाना से कुंदी बरटोली तक राष्ट्रीय राजमार्ग-20 (पूर्व एनएच-75ई) के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर भाजपा के खूंटी जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

ज्ञापन में बताया गया कि तुपुदाना से कुंदी बरटोली तक एनएच-20 के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास के लिए 22 अगस्त 2024 को भूमि अधिग्रहण संबंधी गजट प्रकाशित हो चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार के स्तर पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण परियोजना का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। करीब 1,907.31 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत 31.31 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क एवं खूंटी बाईपास का निर्माण किया जाना है।

केंद्र सरकार से अनुरोध

ज्ञापन में केंद्र सरकार से आवश्यक पहल कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का अनुरोध किया गया, ताकि खूंटी एवं आसपास के क्षेत्रों को बेहतर और सुरक्षित सड़क संपर्क उपलब्ध हो सके। भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भूमि उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना का कार्य जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अनूप साहू भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तरी

खूंटी बाईपास परियोजना का निर्माण कब शुरू होगा?
निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग की गई है, लेकिन भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी के कारण यह कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News Nitin Gadkari
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।