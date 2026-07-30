खूंटी में फोरलेन व बाईपास के लिए गडकरी को सौंपा ज्ञापन
खूंटी के भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर तुपुदाना से कुंदी बरटोली तक राष्ट्रीय राजमार्ग-20 के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण अब तक निर्माण कार्य नहीं हो सका है।
खूंटी, संवाददाता। तुपुदाना से कुंदी बरटोली तक राष्ट्रीय राजमार्ग-20 (पूर्व एनएच-75ई) के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर भाजपा के खूंटी जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
ज्ञापन में बताया गया कि तुपुदाना से कुंदी बरटोली तक एनएच-20 के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास के लिए 22 अगस्त 2024 को भूमि अधिग्रहण संबंधी गजट प्रकाशित हो चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार के स्तर पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण परियोजना का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। करीब 1,907.31 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत 31.31 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क एवं खूंटी बाईपास का निर्माण किया जाना है।
केंद्र सरकार से अनुरोध
ज्ञापन में केंद्र सरकार से आवश्यक पहल कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का अनुरोध किया गया, ताकि खूंटी एवं आसपास के क्षेत्रों को बेहतर और सुरक्षित सड़क संपर्क उपलब्ध हो सके। भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भूमि उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना का कार्य जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अनूप साहू भी उपस्थित थे।
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