दहेज में चार पहिया वाहन नहीं मिलने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप
मढ़ौरा में एक विवाहिता को चार पहिया वाहन की दहेज मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित किया गया। उसे जान से मारने की धमकी दी गई। विवाहिता के पिता के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। आरोपियों में पति, सास, ननद और देवर शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मढ़ौरा । स्थानीय थानाक्षेत्र में दहेज के रूप में चार पहिया वाहन की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मिर्जापुर निवासी विवाहिता के पिता विश्वनाथ साह के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
दहेज की मांग
दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया वाहन की मांग को लेकर विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकालने और जान से मारने की धमकी दी गई। विवाहिता के मायके वालों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामले में पति दीपक साह, सास चंदा देवी, ननद लक्ष्मी देवी और देवर बबलू साह को आरोपित किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सत्यता की पड़ताल में जुटी है।
सड़क दुर्घटनाएँ
मशरक में सड़क दुघर्टनाओं में शिक्षक समेत चार घायल, दो रेफर मशरक, एक संवाददाता। मशरक थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर घायलों को डायल 112 पुलिस ने मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया जहां दो घायलों की स्थिति गंभीर देख चिकित्सक ने छपरा अस्पताल रेफर कर दिया। मशरक -मलमलिया मुख्य पथ एनएच 227ए राम जानकी पथ पर बनसोही के पास बाइक खड़ा कर एक दोस्त से बात चीत कर रहे सेवा निवृत्त शिक्षक छबिनाथ त्रिपाठी और उनकी पत्नी रीता देवी को पीछे से आ रहे एक बाइक चालक ने जोर से टक्कर मार दिया जिससे दोनों घायल हो गए। वहीं मदारपुर बाजार में बाइक - साइकिल की जोरदार टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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