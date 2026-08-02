Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भगवान विष्णु के बराह अवतार से जुड़ा है क्षेत्र, विकास की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

बस्ती, एक स्वयंसेवी संस्था ने लखनऊ में मुख्यमंत्री जनता दरबार में बराह क्षेत्र धाम के विकास की मांग की। संस्था ने सौंदर्यीकरण, पर्यटन विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में विस्तार की मांग की। यह क्षेत्र भगवान विष्णु के बाराह अवतार से जुड़ा है और इसके विकास से यात्रा अनुभव में सुधार होगा।

भगवान विष्णु के बराह अवतार से जुड़ा है क्षेत्र, विकास की मांग

बस्ती, निज संवाददाता। एक स्वयंसेवी संस्था ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री जनता दरबार में बराह क्षेत्र धाम के विकास की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह क्षेत्र भगवान विष्णु के बाराह अवतार से जुड़ा माना जाता है। अध्यक्ष दुर्गेंश पांडेय ने दिए गए पत्र में बराह क्षेत्र धाम के सौंदर्यीकरण, पर्यटन विकास, श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग की। बताया बराह क्षेत्र धाम एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जिसके विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।