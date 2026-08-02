भगवान विष्णु के बराह अवतार से जुड़ा है क्षेत्र, विकास की मांग
बस्ती, एक स्वयंसेवी संस्था ने लखनऊ में मुख्यमंत्री जनता दरबार में बराह क्षेत्र धाम के विकास की मांग की। संस्था ने सौंदर्यीकरण, पर्यटन विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में विस्तार की मांग की। यह क्षेत्र भगवान विष्णु के बाराह अवतार से जुड़ा है और इसके विकास से यात्रा अनुभव में सुधार होगा।
बस्ती, निज संवाददाता। एक स्वयंसेवी संस्था ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री जनता दरबार में बराह क्षेत्र धाम के विकास की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह क्षेत्र भगवान विष्णु के बाराह अवतार से जुड़ा माना जाता है। अध्यक्ष दुर्गेंश पांडेय ने दिए गए पत्र में बराह क्षेत्र धाम के सौंदर्यीकरण, पर्यटन विकास, श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग की। बताया बराह क्षेत्र धाम एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जिसके विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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