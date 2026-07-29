सन्नी पासवान के हत्यारे को मिले सजा
बिहारशरीफ के एनसीपी जिलाध्यक्ष राजकुमार पासवान ने सुरज पासवान की हत्या के मामले में फांसी की सजा की मांग की। उन्होंने एसआईटी गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल की मांग की। इसके साथ ही मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की भी बात की।
बिहारशरीफ। एन•सी•पी• के जिलाध्यक्ष राजकुमार पासवान ने खुदागंज थाना के सेरथुआ खुर्द निवासी देवनंदन पासवान के 26 वर्षीय पुत्र सुरज पासवान उर्फ सन्नी पासवान के हत्यारे को फांसी की सजा दिये जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एस•आईटी •गठित कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाय। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा दी जाये। मरने वाले के आश्रितों को 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए।
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