केयरटेकरों का भुगतान सीधे बैंक खातों में कराने की मांग
सिद्धार्थनगर में सामुदायिक शौचालय केयरटेकर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि केयरटेकरों का मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाए। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में मानदेय में विलंब और कटौती की शिकायतें आम हैं।
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। सामुदायिक शौचालय केयरटेकर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों का मानदेय सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुमार के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के हजारों केयरटेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है। आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत मानदेय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है।कई
बार समूहों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता, जिससे केयरटेकरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि समूहों के माध्यम से भुगतान होने पर कुछ मामलों में मानदेय में कटौती की शिकायतें भी सामने आती हैं। केयरटेकरों का मानदेय सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजने की व्यवस्था लागू की जाए ताकि उन्हें समय पर पूरा भुगतान मिल सके और किसी प्रकार की कटौती या अनियमितता की संभावना समाप्त हो।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें