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केयरटेकरों का भुगतान सीधे बैंक खातों में कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर में सामुदायिक शौचालय केयरटेकर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि केयरटेकरों का मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाए। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में मानदेय में विलंब और कटौती की शिकायतें आम हैं।

केयरटेकरों का भुगतान सीधे बैंक खातों में कराने की मांग

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। सामुदायिक शौचालय केयरटेकर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों का मानदेय सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुमार के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के हजारों केयरटेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है। आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत मानदेय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है।कई

बार समूहों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता, जिससे केयरटेकरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि समूहों के माध्यम से भुगतान होने पर कुछ मामलों में मानदेय में कटौती की शिकायतें भी सामने आती हैं। केयरटेकरों का मानदेय सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजने की व्यवस्था लागू की जाए ताकि उन्हें समय पर पूरा भुगतान मिल सके और किसी प्रकार की कटौती या अनियमितता की संभावना समाप्त हो।

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