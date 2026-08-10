93 माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन कार्यों को कराये जाने के लिए शासन द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर सिस्टम की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान कर दी गई है। लेकिन ऐसे विद्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति नहीं की गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने सरकार से कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करने की मांग की है। प्रधानाचार्य डॉ. देव प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित यूडीआईसीई पोर्टल और राज्य सरकार द्वारा संचालित यूपी एमएसपी पोर्टल है। इन दोनों पोर्टल के संयुक्त रूप ट्रेक शिक्षा पोर्टल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा लखनऊ से वरिष्ठ सलाहकार राजीव मेहरा द्वारा जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 93 प्रधानाचार्यों को किशोरी रमण इण्टर कॉलेज में गत दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उन्होंने प्रशिक्षण में व्यवहारिक तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा कि शासन को यह व्यवहारिक तथ्य समझना चाहिए कि विद्यालय में प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य विद्यार्थियों के लिए अनुशासनत्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन कर शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का कार्य करवाना होता है, जिसकी वजह से प्रधानाचार्य सदैव विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विद्यालय के खुलने के समय की प्रार्थना के समय से लेकर आठवें घंटे के बाद होने वाले शैक्षणिक अवकाश के समय तक अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और अधिकांश प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में पूरे दिन दस मिनट भी लगातार बैठ नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य शासन द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन के कार्यों को स्वयं कैसे कर सकते है ?उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि ज़ब शासन प्रोजेक्ट अलंकार, मिड डे मील, छात्रवृति, नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यवसायिक कोर्स के दो पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति आदि योजनाओं पर अरबों रुपये खर्च कर रहा है तो फिर शासन क़ो प्रत्येक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में एक-एक कम्प्यूटर ऑपरेटर और कम्प्यूटर सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से भी कर देनी चाहिए, ताकि शासन द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन के कार्य समयवद्ध रूप से सुव्यवस्थित होने लगे।