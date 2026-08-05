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क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग को ले शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी के दौरान हुई जनगणना में प्रगणक एवं सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे शिक्षकों ने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग की है। संघ ने इस संबंध में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कई जिलों में पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन धनबाद में ऐसा नहीं हुआ।

क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग को ले शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा

धनबाद। सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी के दौरान हुई जनगणना में प्रगणक एवं सुपरवाइजर के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ धनबाद ने क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग की है। संघ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष सुनील कुमार भगत ने सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कई जिलों ने इस मामले में पत्र जारी कर दिया है। अब तक धनबाद में इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। पदाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अखिलेश कुमार सिंह, रुपेश बर्मन, अनिल कुमार सिंह मौजूद थे।

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