निवर्तमान प्रधानों से अलग किये जायें एमडीएम खाते
- ग्राम प्रधानों का कार्यकाल हो चुका है समाप्तहो चुका है समाप्त - उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधाराज सिंह ने की मांग - स्कूल प्
उ.प्र. प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधाराज सिंह ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत मिड-डे-मील के खातों के संचालन में नियमानुसार परिवर्तन करने की मांग की है। जिलाधिकारी को पत्र भेजकर ग्राम प्रधानों से हटाकर स्कूल प्रबंध समिति अथवा वरिष्ठ अभिभावक के नाम खाता कराने की मांग की है। जिलाध्यक्ष सुधाराज सिंह ने बताया कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वह सिर्फ प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा भी कोई नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में मिड-डे-मील जैसी महत्वपूर्ण योजना के संचालन में पूर्व के भांति कार्यकाल पूर्ण होने पर संरक्षण का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है।
यह अधिकार विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा किसी वरिष्ठ अभिभावक को दे दिया जाता है। यह व्यवस्था पूर्व में भी लागू होती आई है। उन्होंने कहा की कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी संचालन से वित्तीय अव्यवस्थाओं की आशंका उत्पन्न होती है। नियमानुसार खाता संचालन परिवर्तन हेतु आदेश जारी करना आवश्यक है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें