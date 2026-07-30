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निवर्तमान प्रधानों से अलग किये जायें एमडीएम खाते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- ग्राम प्रधानों का कार्यकाल हो चुका है समाप्तहो चुका है समाप्त - उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधाराज सिंह ने की मांग - स्कूल प्

निवर्तमान प्रधानों से अलग किये जायें एमडीएम खाते

उ.प्र. प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधाराज सिंह ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत मिड-डे-मील के खातों के संचालन में नियमानुसार परिवर्तन करने की मांग की है। जिलाधिकारी को पत्र भेजकर ग्राम प्रधानों से हटाकर स्कूल प्रबंध समिति अथवा वरिष्ठ अभिभावक के नाम खाता कराने की मांग की है। जिलाध्यक्ष सुधाराज सिंह ने बताया कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वह सिर्फ प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा भी कोई नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में मिड-डे-मील जैसी महत्वपूर्ण योजना के संचालन में पूर्व के भांति कार्यकाल पूर्ण होने पर संरक्षण का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है।

यह अधिकार विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा किसी वरिष्ठ अभिभावक को दे दिया जाता है। यह व्यवस्था पूर्व में भी लागू होती आई है। उन्होंने कहा की कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी संचालन से वित्तीय अव्यवस्थाओं की आशंका उत्पन्न होती है। नियमानुसार खाता संचालन परिवर्तन हेतु आदेश जारी करना आवश्यक है।

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