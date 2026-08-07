सहरसा: एम्स झज्जर के तर्ज पर हो कैंसर अस्पताल की स्थापना : सांसद
सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा में कैंसर अस्पताल की स्थापना की मांग की है। उन्होंने बताया कि कोशी क्षेत्र, जिसे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है, गंभीर बीमारियों का सामना कर रहा है। लोगों को इलाज के लिए दूरस्थ शहरों का सहारा लेना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर आधुनिक कैंसर उपचार संस्थान की आवश्यकता है।
सहरसा से नीरज की रिपोर्ट एम्स झज्जर के तर्ज पर कैंसर अस्पताल की स्थापना की मांग सांसद दिनेश चंद्र यादव ने की। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य के कोशी क्षेत्र विशेषकर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल एवं खगड़िया जिला स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ कैंसर जैसी गंभीर एवं जानलेवा बीमारी के उपचार हेतु किसी भी उच्च स्तरीय, विशेषीकृत संस्थान का अभाव है। परिणामस्वरूप मरीजों को इलाज के लिए दूरस्थ महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई या पटना का रूख करना पड़ता है, जिससे समय, धन एवं मानसिक कष्ट तीनों का भारी बोझ उठाना पड़ता है। कई मामलों में समय पर उपचार न मिलने के कारण मरीजों की जान भी चली जाती है।
कोशी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बार-बार आने वाली बाढ़ एवं सीमित संसाधनों के कारण यहाँ के लोग पहले से ही अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार हेतु स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थान की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। अतः मैं माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि सहरसा या मधेपुरा में विशेषीकृत कैंसर अस्पताल / संस्थान की स्थापना एम्स झज्जर के तर्ज पर करायें।
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