Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहरसा: एम्स झज्जर के तर्ज पर हो कैंसर अस्पताल की स्थापना : सांसद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा में कैंसर अस्पताल की स्थापना की मांग की है। उन्होंने बताया कि कोशी क्षेत्र, जिसे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है, गंभीर बीमारियों का सामना कर रहा है। लोगों को इलाज के लिए दूरस्थ शहरों का सहारा लेना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर आधुनिक कैंसर उपचार संस्थान की आवश्यकता है।

सहरसा: एम्स झज्जर के तर्ज पर हो कैंसर अस्पताल की स्थापना : सांसद

सहरसा से नीरज की रिपोर्ट एम्स झज्जर के तर्ज पर कैंसर अस्पताल की स्थापना की मांग सांसद दिनेश चंद्र यादव ने की। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य के कोशी क्षेत्र विशेषकर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल एवं खगड़िया जिला स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ कैंसर जैसी गंभीर एवं जानलेवा बीमारी के उपचार हेतु किसी भी उच्च स्तरीय, विशेषीकृत संस्थान का अभाव है। परिणामस्वरूप मरीजों को इलाज के लिए दूरस्थ महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई या पटना का रूख करना पड़ता है, जिससे समय, धन एवं मानसिक कष्ट तीनों का भारी बोझ उठाना पड़ता है। कई मामलों में समय पर उपचार न मिलने के कारण मरीजों की जान भी चली जाती है।

कोशी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बार-बार आने वाली बाढ़ एवं सीमित संसाधनों के कारण यहाँ के लोग पहले से ही अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार हेतु स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थान की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। अतः मैं माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि सहरसा या मधेपुरा में विशेषीकृत कैंसर अस्पताल / संस्थान की स्थापना एम्स झज्जर के तर्ज पर करायें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।