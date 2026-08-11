छात्रों को बांग्ला भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए : विधायक
सोमवार को झारखंड विधानसभा में विधायक अरूप चटर्जी ने बांग्ला भाषा की पढ़ाई और बांग्ला साहित्य अकादमी के संचालन का मुद्दा उठाया। घाटशिला के विधायक सोमेश चन्द्र सोरेन ने भी समर्थन किया। उन्होंने बांग्ला माध्यम के विद्यालयों के पुनः संचालन और बांग्ला साहित्य अकादमी की स्थापना की मांग की, ताकि भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जा सके।
घाटशिला, संवाददाता। सोमवार को झारखंड विधानसभा में निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने बांग्ला भाषा की पढ़ाई व बांग्ला साहित्य अकादमी के संचालन का मुद्दा उठाया। उनका समर्थन करते हुए घाटशिला के विधायक सोमेश चन्द्र सोरेन ने भी सदन में अपनी बात रखी। विधायक ने सरकार से मांग की कि क्षेत्र में बंद पड़े बांग्ला माध्यम के विद्यालयों को पुनः संचालित किया जाए व विद्यार्थियों को बांग्ला भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, झारखंड में बांग्ला साहित्य अकादमी का गठन एवं संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि बंगला भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिल सके।सोमेश
ने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल व ओडिशा की सीमा से सटा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में बड़ी संख्या में लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। कई स्थानों पर पुराने बांग्ला खतियान भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में क्षेत्र में कई बांग्ला माध्यम के विद्यालय संचालित होते थे, लेकिन समय के साथ इनमें से कई विद्यालय बंद हो गए हैं। इससे बांग्ला भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। झारखंड की बहुभाषी एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना सरकार एवं समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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