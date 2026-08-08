निजी फ्रेंचाइजी को महंगी खरीद कर सस्ती दरों पर दी बिजली
सीएजी से व्यापक जांच-स्वतन्त्र आडिट की संघर्ष समिति की मांग ट की संघर्ष समिति की मांग अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष
अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति विद्युत वितरण का कार्य कर रही निजी कंपनियों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से व्यापक एवं स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है।
समिति की चिंताएँ
संघर्ष समिति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने से पहले सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 16 वर्षों से आगरा में चल रही निजी फ्रेंचाइजी व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और प्रदेश के उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिला है।
बिजली दरों का मुद्दा
कहा कि आगरा फ्रेंचाइजी में बिजली खरीद और बिक्री की दरों में वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने लगभग 2400 मिलियन यूनिट बिजली ₹4.55 प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराई, जबकि उसी अवधि में पावर कॉरपोरेशन की औसत बिजली खरीद लागत लगभग ₹5.85 प्रति यूनिट रही। अर्थात खरीद लागत से लगभग ₹1.30 प्रति यूनिट कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई, जिससे केवल एक वर्ष में लगभग ₹312 करोड़ की वित्तीय क्षति हुई है।
सरकार की जिम्मेदारी
संघर्ष समिति ने कहा कि ये आंकड़े अत्यंत गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र महंगी दर पर बिजली खरीदकर निजी कंपनी को कम दर पर बिजली उपलब्ध कराता है और इसका आर्थिक बोझ पावर कॉरपोरेशन तथा अंततः प्रदेश की जनता पर पड़ता है, तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी。
सामान्य प्रश्न
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