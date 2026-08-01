दो वर्षों से बंद सैनिक विश्रामगृह, भर्ती में आने वाले पूर्व सैनिकों को होगी परेशानी
पिथौरागढ़ में 3 से 8 अगस्त तक होने वाली 130 इन्फेंट्री बटालियन भर्ती के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए आवास व्यवस्था की मांग उठी है। पूर्व सैनिक संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन देकर अस्थायी आवास, पेयजल और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता बताई। सैनिक विश्राम गृह दो साल से बंद है, जिससे पूर्व सैनिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पिथौरागढ़। 3 से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली 130 इन्फेंट्री बटालियन पर्यावरण की भर्ती के दौरान अन्य जनपदों से आने वाले पूर्व सैनिकों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठी है। पूर्व सैनिक संगठन ने इस संबंध में जिलाधिकारी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर स्थित सैनिक विश्रामगृह करीब दो वर्ष पहले पुनर्निर्माण के नाम पर बंद कर दिया गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके कारण जिला मुख्यालय आने वाले पूर्व सैनिकों को निजी होटलों या अन्य महंगे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
पूर्व सैनिकों ने बताया कि भर्ती के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यदि उनके लिए अस्थायी आवास, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ सलाहकार सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त राजेन्द्र सिंह जोरा ने कहा कि सैनिक बाहुल्य जनपद होने के बावजूद पिथौरागढ़ में सैनिक विश्रामगृह की सुविधा लंबे समय से बंद पड़ी है। जनपद में करीब 28 हजार पूर्व सैनिक निवास करते हैं। संगठन ने भर्ती अवधि तक पूर्व सैनिकों के लिए वैकल्पिक आवास और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग उठाई।
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