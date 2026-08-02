फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करे सरकार : धनंजय कुमार पुटूस

रामगढ़, निज प्रतिनिधि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर लगातार उठ रहे विवादों के बीच रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी धनंजय कुमार पुटूस ने सरकार से फर्जी या अनियमित प्रमाणपत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल में चयनित 33 महिला पर्यवेक्षकों की डिग्रियों को लेकर उठे सवालों ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मामले की जांच चल रही है तो संबंधित निजी विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने फर्जी या अनियमित प्रमाणपत्र का उपयोग किया है तो केवल अभ्यर्थियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने वाले संस्थानों और जिम्मेदार अधिकारियों की भी निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।