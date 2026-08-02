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फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करे सरकार : धनंजय कुमार पुटूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़ के पूर्व विधायक प्रत्याशी धनंजय कुमार पुटूस ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी डिग्री जारी करने वाले विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 33 महिला पर्यवेक्षकों की डिग्रियों को लेकर उठे सवाल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करते हैं। पुटूस ने कार्रवाई की भी मांग की।

फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करे सरकार : धनंजय कुमार पुटूस

रामगढ़, निज प्रतिनिधि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर लगातार उठ रहे विवादों के बीच रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी धनंजय कुमार पुटूस ने सरकार से फर्जी या अनियमित प्रमाणपत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल में चयनित 33 महिला पर्यवेक्षकों की डिग्रियों को लेकर उठे सवालों ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मामले की जांच चल रही है तो संबंधित निजी विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने फर्जी या अनियमित प्रमाणपत्र का उपयोग किया है तो केवल अभ्यर्थियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने वाले संस्थानों और जिम्मेदार अधिकारियों की भी निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

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उन्होंने सरकार से संबंधित विश्वविद्यालय का नाम सार्वजनिक करने, दोषी प्रबंधन, अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक निगरानी में जांच कराने, भर्ती और डिग्री से जुड़े सभी आरोपों की व्यापक जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही। पुटूस ने कहा कि इन मांगों के समर्थन में वह रांची में छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगे और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर राज्यव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

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