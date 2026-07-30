मौसम:राजधानी के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, उमस ने किया बेहाल

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता राजधानी में गुरुवार को बारिश की गतिविधियां सीमित रहने

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता राजधानी में गुरुवार को बारिश की गतिविधियां सीमित रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई लेकिन उमस ने लोगों को बेहाल किया।

मौसम के आंकड़े मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग, जिसे दिल्ली का आधिकारिक मौसम केंद्र माना जाता है, वहां अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा।

गुरुवार को सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच केवल 3.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सीमित बारिश और तापमान बढ़ने से दिन में उमस भी महसूस की गई।

अन्य मौसम केंद्रों के आंकड़े अन्य मौसम केंद्रों में पालम का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री, लोधी रोड का 35.3 डिग्री, रिज का 34.8 डिग्री और आया नगर का 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिज क्षेत्र में 7.6 मिमी, लोधी रोड में 1.1 मिमी और पालम में 3.0 मिमी,नजफगढ़ में 1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

भविष्यवाणी मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने किसी तरह का एलर्ट नहीं किया है। इस बीच अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

राजधानी में 15 से 20 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी व उत्तरी पूर्वी हवाएं चल सकती हैं।