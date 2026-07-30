25 लाख रुपये से अधिक बकाया पानी बिल वाले व्यावसायिक परिसरों पर होगी कार्रवाई
दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बिलों की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। 25 लाख रुपये या उससे अधिक के बकाएधारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। भुगतान न करने पर संपत्तियों को कुर्क और सील किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना शुरू की थी।
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली जल बोर्ड ने लंबे समय से लंबित पानी के बिलों की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने गुरुवार को कहा कि जिन व्यावसायिक संपत्तियों पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक का पानी बिल बकाया है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने ऐसे बकायेदारों को 15 अगस्त 2026 तक बिल जमा करने का अवसर दिया है। निर्धारित समय सीमा तक भुगतान नहीं होने पर नियमों के अनुसार संपत्तियों को अटैच (कुर्क) और सील करने की कार्रवाई की जा सकती है。
बकाया राशि कुर्क करने के अधिकार
परवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी का बिल नहीं जमा कराने वालों की संपत्तियों को कुर्क और सील करने का अधिकार है। अब तक ऐसे 1,025 व्यावसायिक परिसरों की पहचान की गई है, जिन पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक का जल बिल वर्षों से लंबित है। यदि निर्धारित समय तक उन्होंने भुगतान नहीं किया गया, तो नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना शुरू की थी, जिसे बाद में व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी लागू किया गया है।
एलपीएससी योजना का लाभ
मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक उपभोक्ता भी एलपीएससी योजना का लाभ लेकर अपने लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि वर्षों से लंबित जल बिलों की वसूली से दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य जल बोर्ड के 5,000 करोड़ रुपये के बकाया मूल बिल की वसूली करना है। इसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये के लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त को एलपीएससी योजना की समय सीमा समाप्त होने के बाद जो उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15 अगस्त के बाद इस माफी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है。
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