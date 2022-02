बढ़ सकता है सर्दी खत्म होने का इंतजार, दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में अभी बाकी है ठंड; बारिश फिर होगी

फरवरी के 10 दिन बीत चुके हैं और यदि आप सर्दी जाने का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुकना होगा। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अभी कुछ दिन और सर्दी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में सुबह और रात में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कम से कम एक दिन ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में भी 13 से 15 फरवरी तक कोहरा बना रहेगा।

मौसम विभाग का कहना है कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन अच्छी खासी ठंड रहने वाली है। ऐसा ही मौसम उत्तराखंड में भी बने रहने की संभावना है। 9 फरवरी को बारिश होने और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी एक बार फिर से वापस लौट आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 5 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इससे साफ है कि 15 फरवरी के बाद सर्दियां कुछ कम हो सकती हैं। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले दो दिनों तक बारिश हो सकती है।



