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सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग को लेकर डीयू ने छात्रों को दी चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर के आसपास सड़क किनारे

सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग को लेकर डीयू ने छात्रों को दी चेतावनी

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर के आसपास सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग को लेकर छात्रों और कर्मचारियों को चेतावनी जारी की है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ परिसर में आपात स्थिति में एंबुलेंस और दमकल जैसी सेवाओं के पहुंचने में भी परेशानी हो सकती है。

छात्र संघ चुनाव और पार्किंग

ज्ञात हो कि छात्र संघ चुनाव को देखते हुए डीयू में इन दिनों छात्र नेता अपनी गाड़ियों के साथ पहुंच रहे हैं।

प्रशासन की चेतावनी

विश्वविद्यालय की ओर से जारी परामर्श में बताया गया है कि वाहनों को अक्सर छत्रपति शिवाजी मार्ग, जी.सी. नारंग रोड, सेंट्रल पार्क के पास, गुरु तेग बहादुर रोड, श्रेया मिश्रा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड और गेट नंबर 3 के आसपास सड़क किनारे खड़ा किया जा रहा है। इससे यातायात के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

निर्देश और कार्रवाई

प्रशासन ने सभी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। चिह्नित सड़कों अथवा ऐसे स्थानों पर पार्किंग से बचने को कहा गया है, जहां पार्किंग प्रतिबंधित है या इससे यातायात बाधित होता है।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर दिल्ली यातायात पुलिस अथवा संबंधित पुलिस थाने की ओर से नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से परिसर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और सुरक्षा व आवागमन सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनधिकृत पार्किंग को लेकर क्या चेतावनी जारी की है?
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को कहा है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर अपने वाहन खड़े करें।
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