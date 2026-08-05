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डीयू में छात्रसंघ चुनाव की तैयारी तेज

By Abhinaw Upadhyay
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की।

डीयू में छात्रसंघ चुनाव की तैयारी तेज

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कुलपति ने मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की। वहीं, विश्वविद्यालय ने परिसर में अवैध पोस्टरबाजी पर सख्ती शुरू कर दी है। रजिस्ट्रार की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राज किशोर शर्मा को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, पुस्तकालयाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिंह को मुख्य रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। सभी कॉलेजों और संस्थानों के प्राचार्यों और विभागाध्यक्षों को अपने-अपने संस्थान में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे डूसू के पदाधिकारियों और केंद्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही डूसू चुनाव की औपचारिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कार्यक्रम, नामांकन, मतदान और मतगणना की तिथियों की घोषणा कर सकता है।

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कैंपस में पोस्टर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और नोटिस लगाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। निर्धारित नोटिस बोर्ड के अलावा कहीं भी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कार्यक्रमों से संबंधित पोस्टर और परिपत्र ही लगाए जा सकेंगे और उन्हें भी केवल निर्धारित नोटिस बोर्ड पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। यदि कोई पोस्टर या नोटिस निर्धारित नोटिस बोर्ड के बाहर पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाएगा। यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रश्न

डूसू चुनाव की तैयारी कौन कर रहा है?
दिल्ली विश्वविद्यालय ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
Abhinaw Upadhyay

लेखक के बारे में

Abhinaw Upadhyay

शॉर्ट बायो : अभिनव उपाध्याय पिछले लगभग 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में हिंदुस्तान दैनिक में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण और राजनीति से जुड़े विषय उनकी विशेष विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।


परिचय एवं अनुभव
अभिनव उपाध्याय राजधानी की पत्रकारिता दुनिया का एक विश्वसनीय और सक्रिय नाम हैं, जिन्हें समाचार लेखन, विश्लेषण और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर गहरी पकड़ के साथ लगभग दो दशक का अनुभव है। बीते करीब आठ वर्षों से वे हिंदुस्तान दैनिक से जुड़े हैं और दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों, छात्र राजनीति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यापक और शोधपरक कवरेज कर रहे हैं।


करियर का सफर
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साहित्यिक पत्रिका ‘कथादेश’ से की, जिसके बाद ‘आज समाज’ और ‘दैनिक जागरण’ जैसे प्रमुख संस्थानों में विभिन्न बीट्स पर कार्य किया। आज समाज में कार्य करते हुए 1984 के सिख दंगों के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला तथा दैनिक जागरण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली और आजादी के 75 वर्ष पर शैक्षणिक संस्थानों के योगदान से जुड़ी शोधपरक श्रृंखलाएं तैयार कीं। वर्तमान भूमिका में उन्होंने कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार, ब्रेकिंग स्टोरी और विशेष पैकेज किए हैं, साथ ही गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित अनेक प्रमुख आयोजनों की रिपोर्टिंग की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उपलब्धियां
अभिनव ने पीएचडी, राजनीति विज्ञान में एमए, बीएड और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (डिप्लोमा) की उपाधियां प्राप्त की हैं। उन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त रॉयटर का डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उन्हें प्राप्त है। उनके कई लेख और शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं, विशेषकर भोजपुरी गीतों में सामाजिक चेतना पर उनका शोध उल्लेखनीय है।


सार्वजनिक भूमिका और रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ वे विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक मंचों पर वक्ता, शोधपत्र प्रस्तुतकर्ता, समिति सदस्य और निर्णायक के रूप में सक्रिय रहते हैं। लेखन, संगीत, कुकिंग और यात्रा उनकी प्रमुख रुचियां हैं, जो उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को और समृद्ध बनाती हैं।

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