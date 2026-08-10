मिशन एडमिश: डीयू ने एनसीवेब की तीसरी कटऑफ जारी की दाखिला आज से
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन-कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब)
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन-कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए प्रोग्राम और बीकॉम में दाखिले के लिए तीसरी कटऑफ सूची सोमवार को जारी कर दी। विश्वविद्यालय ने विभिन्न केंद्रों पर दाखिले के लिए निर्धारित कटऑफ प्रतिशत अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है।तीसरी कटऑफ सूची के आधार पर ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया मंगलवार, 11 अगस्त से शुरू होगी। एनसीवेब के विभिन्न केंद्रों पर दोनों पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के लिए निर्धारित कटऑफ के आधार पर छात्राएं दाखिला ले सकेंगी।विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अलग-अलग केंद्रों के लिए बीए प्रोग्राम और बीकॉम की तीसरी प्रवेश सूची में निर्धारित कटऑफ प्रतिशत की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
इच्छुक छात्राएं कटऑफ और दाखिला संबंधी जानकारी देखकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।अधिकांश कॉलेजों के लोकप्रिय कोर्स में सीट भर चुकी है। लेकिन फिर नार्थ कैंपस के बाहर के कॉलेजों में बीए प्रोग्राम व बीकॉम प्रोग्राम में सीटें खाली हैं।कई कॉलेजों ने दूसरी कटऑफ के बाद अपने यहां तीसरी कटऑफ में 1 से 5 फीसद तक की गिरावट सामान्य वर्ग में की है।
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