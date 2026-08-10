Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिशन एडमिश: डीयू ने एनसीवेब की तीसरी कटऑफ जारी की दाखिला आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन-कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब)

मिशन एडमिश: डीयू ने एनसीवेब की तीसरी कटऑफ जारी की दाखिला आज से

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन-कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए प्रोग्राम और बीकॉम में दाखिले के लिए तीसरी कटऑफ सूची सोमवार को जारी कर दी। विश्वविद्यालय ने विभिन्न केंद्रों पर दाखिले के लिए निर्धारित कटऑफ प्रतिशत अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है।तीसरी कटऑफ सूची के आधार पर ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया मंगलवार, 11 अगस्त से शुरू होगी। एनसीवेब के विभिन्न केंद्रों पर दोनों पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के लिए निर्धारित कटऑफ के आधार पर छात्राएं दाखिला ले सकेंगी।विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अलग-अलग केंद्रों के लिए बीए प्रोग्राम और बीकॉम की तीसरी प्रवेश सूची में निर्धारित कटऑफ प्रतिशत की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

ये भी पढ़ें:बीबीएयू में खाली सीटों पर दाखिले का पंजीकरण 11 से 18 अगस्त तक

इच्छुक छात्राएं कटऑफ और दाखिला संबंधी जानकारी देखकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।अधिकांश कॉलेजों के लोकप्रिय कोर्स में सीट भर चुकी है। लेकिन फिर नार्थ कैंपस के बाहर के कॉलेजों में बीए प्रोग्राम व बीकॉम प्रोग्राम में सीटें खाली हैं।कई कॉलेजों ने दूसरी कटऑफ के बाद अपने यहां तीसरी कटऑफ में 1 से 5 फीसद तक की गिरावट सामान्य वर्ग में की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Admissions Delhi University अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।