डूसू चुनाव की तैयारी तेज, मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त
कैंपस में पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
कैंपस में पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति ने डूसू संविधान के अध्याय-4 की धारा 16(1) के तहत चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दी है।
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राज किशोर शर्मा को मुख्य चुनाव अधिकारी (चीफ इलेक्शन ऑफिसर) नियुक्त किया गया है। वहीं, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिंह को मुख्य रिटर्निंग अधिकारी (चीफ रिटर्निंग ऑफिसर) बनाया गया है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ से संबद्ध सभी कॉलेजों और संस्थानों के प्राचार्यों तथा विभागाध्यक्षों को अपने-अपने संस्थान में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे डूसू के पदाधिकारियों और केंद्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करेंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही डूसू चुनाव की औपचारिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कार्यक्रम, नामांकन, मतदान और मतगणना की तिथियों की घोषणा कर सकता है।
कैंपस में पोस्टर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, डीयू ने कॉलेजों को दिए सख्त निर्देश
नए शैक्षणिक सत्र और डूसू चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिसर में अवैध पोस्टरबाजी पर सख्ती शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और नोटिस लगाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। निर्धारित नोटिस बोर्ड के अलावा कहीं भी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।
शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए सभी कॉलेजों और संस्थानों को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परिसर की दीवारों, दरवाजों, खंभों अथवा अन्य किसी संरचना पर पोस्टर, बैनर या नोटिस नहीं लगाए जाएं।
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कार्यक्रमों से संबंधित पोस्टर और परिपत्र ही लगाए जा सकेंगे और उन्हें भी केवल निर्धारित नोटिस बोर्ड पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। यदि कोई पोस्टर या नोटिस निर्धारित नोटिस बोर्ड के बाहर पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाएगा। यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं।
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