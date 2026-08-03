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मिशन एडमिशन: डीयू में मिड एंट्री से दाखिले के लिए शुरू हुआ पंजीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में मिड एंट्री के

मिशन एडमिशन: डीयू में मिड एंट्री से दाखिले के लिए शुरू हुआ पंजीकरण

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में मिड एंट्री के माध्यम से दाखिले के लिए सोमवार से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अब तक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-यूजी 2026) के तहत आवेदन नहीं किया था या किसी कारणवश पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे। यह प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी।

पंजीकरण प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के अनुसार, मिड एंट्री विंडो के माध्यम से नए अभ्यर्थी सीएसएएस पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी पसंद के कॉलेजों और पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। इस दौरान निर्धारित मिड एंट्री शुल्क भी जमा करना होगा। यह सुविधा आगामी आवंटन चरणों में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

सीटों की उपलब्धता

डीयू ने स्पष्ट किया है कि मिड एंट्री के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलेगा, जहां सीटें रिक्त होंगी। सीटों की उपलब्धता पहले के आवंटन, अपग्रेड और प्रवेश की स्थिति पर निर्भर करेगी।

महत्वपूर्ण सलाह

विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे समय सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा करें और अपनी वरीयताओं को सावधानीपूर्वक भरें। दाखिले से संबंधित सभी अपडेट और कार्यक्रम सीएसएएस पोर्टल पर जारी किए जाएंगे।

सीयूईटी (यूजी) के अंक

गौरतलब है कि डीयू इस वर्ष भी स्नातक प्रवेश के लिए सीयूईटी (यूजी) के अंकों के आधार पर सीएसएएस के माध्यम से दाखिले कर रहा है। पहले और दूसरे आवंटन चरण के बाद जिन सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाया है, उन्हें भरने के लिए मिड एंट्री की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिल सके।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड एंट्री के लिए पंजीकरण कब शुरू हुआ?
दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड एंट्री के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई।
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