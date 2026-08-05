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डीयू के एक वर्षीय पीजी कोर्स में दाखिला शुरू

By Abhinaw Upadhyay
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए पहली बार एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू किए हैं। इस बार 28 पीजी कोर्स की सूची जारी की गई है। पहले चरण में सीट आवंटन के बाद छात्रों को 6 अगस्त तक अपनी आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी।

डीयू के एक वर्षीय पीजी कोर्स में दाखिला शुरू

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पहली बार एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू हो गए हैं। डीयू ने 28 पीजी कोर्स के दाखिला की सूची जारी की। सीट आवंटन के पहले चरण में अभ्यर्थी छह अगस्त तक आवंटित सीट स्वीकार कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, दाखिला प्रक्रिया विज्ञान, मानविकी और भाषा विषयों से जुड़े 28 एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए है। इन पाठ्यक्रमों में मानव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, जैव चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान सहित अन्य विषयों में एमएससी पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा अरबी, बांग्ला, फ्रेंच, जर्मन, हिस्पैनिक, इतालवी, पंजाबी, फारसी और हिंदी पत्रकारिता में एमए पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

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दाखिला कार्यक्रम

दाखिला कार्यक्रम के अनुसार, पहले दौर का सीट आवंटन मंगलवार को जारी किया गया था और अभ्यर्थी गुरुवार रात 11:59 बजे तक अपनी आव allocated सीट स्वीकार कर सकते हैं। विभाग और केंद्र आठ अगस्त रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन करेंगे।

नौ अगस्त तक जमा होगी फीस

डीयू के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हो जाएंगे, उनके लिए दाखिला शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि नौ अगस्त रात 11:59 बजे तक है। शेष पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की घोषणा अलग से की जाएगी और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से दाखिला पोर्टल देखते रहें। ज्ञात हो कि डीयू में दो वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के कई कोर्स में दाखिला पूरा हो चुका है।

प्रवेश के लिए ये हैं शर्तें

एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलेगा जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत स्नातक चौथे वर्ष की पढ़ाई भी की हो। नई शिक्षा नीति के तहत डीयू ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रारूप विगत वर्ष बनाया था और इस पाठ्यक्रम को इस वर्ष लागू किया है। सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले कब शुरू हुए?
दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पहली बार एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू हो गए हैं।
Abhinaw Upadhyay

लेखक के बारे में

Abhinaw Upadhyay

शॉर्ट बायो : अभिनव उपाध्याय पिछले लगभग 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में हिंदुस्तान दैनिक में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण और राजनीति से जुड़े विषय उनकी विशेष विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।


परिचय एवं अनुभव
अभिनव उपाध्याय राजधानी की पत्रकारिता दुनिया का एक विश्वसनीय और सक्रिय नाम हैं, जिन्हें समाचार लेखन, विश्लेषण और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर गहरी पकड़ के साथ लगभग दो दशक का अनुभव है। बीते करीब आठ वर्षों से वे हिंदुस्तान दैनिक से जुड़े हैं और दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों, छात्र राजनीति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यापक और शोधपरक कवरेज कर रहे हैं।


करियर का सफर
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साहित्यिक पत्रिका ‘कथादेश’ से की, जिसके बाद ‘आज समाज’ और ‘दैनिक जागरण’ जैसे प्रमुख संस्थानों में विभिन्न बीट्स पर कार्य किया। आज समाज में कार्य करते हुए 1984 के सिख दंगों के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला तथा दैनिक जागरण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली और आजादी के 75 वर्ष पर शैक्षणिक संस्थानों के योगदान से जुड़ी शोधपरक श्रृंखलाएं तैयार कीं। वर्तमान भूमिका में उन्होंने कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार, ब्रेकिंग स्टोरी और विशेष पैकेज किए हैं, साथ ही गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित अनेक प्रमुख आयोजनों की रिपोर्टिंग की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उपलब्धियां
अभिनव ने पीएचडी, राजनीति विज्ञान में एमए, बीएड और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (डिप्लोमा) की उपाधियां प्राप्त की हैं। उन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त रॉयटर का डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उन्हें प्राप्त है। उनके कई लेख और शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं, विशेषकर भोजपुरी गीतों में सामाजिक चेतना पर उनका शोध उल्लेखनीय है।


सार्वजनिक भूमिका और रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ वे विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक मंचों पर वक्ता, शोधपत्र प्रस्तुतकर्ता, समिति सदस्य और निर्णायक के रूप में सक्रिय रहते हैं। लेखन, संगीत, कुकिंग और यात्रा उनकी प्रमुख रुचियां हैं, जो उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को और समृद्ध बनाती हैं।

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