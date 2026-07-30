मिशन एडमिशन:दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में एमए और बीए एजुकेशन में स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी (डीटीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी (डीटीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमए (एजुकेशन) और बीए ऑनर्स (एजुकेशन) पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 23 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने प्रवेश कार्यक्रम और विस्तृत दिशा-निर्देश अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।

प्रवेश प्रक्रिया का उद्देश्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. संजीव राय ने बताया कि स्पॉट प्रवेश का उद्देश्य रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ऐसे सीयूईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो किसी कारणवश पहले प्रवेश नहीं ले सके थे, वे भी नॉन-सीयूटी अभ्यर्थियों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन की अपील एडमिशन कमेटी की अध्यक्षा डॉ. सरोज मलिक ने अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

प्रवेश से जुड़ी विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की सीट आवंटन डीयू पीजी स्पॉट राउंड-1 में 1,358 सीटों का आवंटन

दिल्ली विश्वविद्यालय के दो वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के स्पॉट राउंड-1 में 1,358 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, इस दौर में शामिल होने के लिए 10,577 अभ्यर्थियों ने अपनी सहमति (कंसेंट) दी थी।

सीट आवंटित होने वाले अभ्यर्थियों को 31 जुलाई, 2026 को शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी। इसके बाद विश्वविद्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश की अगली कार्रवाई करेगा।