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स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का हुआ सजीव प्रसारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के नवीन सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का सजीव प्रसारण देखते एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक ए

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का हुआ सजीव प्रसारण

शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में रविवार को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद का नवीन सभागार में सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह के संरक्षण एवं निर्देशन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों तथा आर्य महिला पीजी कॉलेज की एनएसएस इकाई ने कार्यक्रम अधिकारियों डॉ. पारुल यादव और डॉ. अनुराधा के नेतृत्व में सहभागिता की। उपस्थित युवाओं ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी संबोधन को गंभीरता से सुना और नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया।इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट आलोक सिंह, वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र सिंह, डॉ. श्रीकांत मिश्र, डॉ. कविता भटनागर, डॉ. सुजीत कुमार, डॉ. मृदुल पटेल और डॉ. दीपक दीक्षित सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।कार्यक्रम

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के नोडल अधिकारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक प्रमोद कुमार यादव ने छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवकों और कैडेट्स को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई तथा स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन नशा मुक्त युवा–विकसित भारत के संकल्प को दोहराने के साथ हुआ।

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