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मिशन एडमिशन:डीयू ने ईसीए, स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू कोटे के दाखिले का संशोधित कार्यक्रम जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिले के तहत ईसीए, स्पोर्ट्स

मिशन एडमिशन:डीयू ने ईसीए, स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू कोटे के दाखिले का संशोधित कार्यक्रम जारी

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिले के तहत ईसीए, स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू कोटे के पहले दौर की सीट आवंटन-सह-दाखिला प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है।

सामान्य जानकारी

ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे के पहले दौर का सीट आवंटन सोमवार को जारी कर दिया गया। सीट आवंटित होने वाले विद्यार्थियों को 13 अगस्त शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी। वहीं, सीडब्ल्यू कोटे के पहले दौर का आवंटन मंगलवार, 11 अगस्त को जारी होगा। सीडब्ल्यू कोटे के विद्यार्थियों को भी 13 अगस्त शाम 4:59 बजे तक आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी।

अवधिक जानकारी

डीयू के अनुसार, कॉलेज, विभाग और केंद्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन 14 अगस्त शाम 4:59 बजे तक करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम समयसीमा 15 अगस्त शाम 4:59 बजे तक है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि खाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर आगे भी आवंटन के दौर आयोजित किए जा सकते हैं।

निर्देश

डीयू की दाखिला शाखा ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे दाखिले से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक दाखिला वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्नातक दाखिले के लिए सीडब्ल्यू, ईसीए और स्पोर्ट्स से संबंधित सीट मैट्रिक्स और अन्य कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं।

विशेष प्रक्रिया

ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे में दाखिले के लिए डीयू ने इस वर्ष सुपरन्यूमेरेरी कोटे के तहत प्रक्रिया अपनाई है। विश्वविद्यालय के स्नातक दाखिला बुलेटिन के अनुसार कॉलेज की कुल स्वीकृत सीटों के अधिकतम पांच प्रतिशत तक ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। इनमें कॉलेज स्तर पर ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए एक से चार प्रतिशत तक सीटें निर्धारित करने का प्रावधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीट आवंटन की प्रक्रिया कब शुरू हुई?
ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे के पहले दौर का सीट आवंटन सोमवार को जारी कर दिया गया।
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