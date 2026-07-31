बसों में 15 अगस्त तक मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं
दिल्ली परिवहन निगम ने महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली कार्ड की वैधता की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। 16 अगस्त से केवल पिंक सहेली कार्ड धारक महिलाओं को ही मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने महिलाओं से अपील की है कि वे समय-सीमा से पहले पिंक सहेली कार्ड बनवाएं।
नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम ने बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने की तारीख बढ़ा दी है। इस बाबत शुक्रवार को डीटीसी ने एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, अब 15 अगस्त तक डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर जारी रहेगा। आदेश में कहा गया कि बसों में कंडक्टर 15 अगस्त तक महिलाओं को पिंक टिकट देना जारी रखेंगे। 16 अगस्त से से पिंक टिकट सिर्फ उन्हीं महिलाओं को जारी किया जाएगा, जिनके पास मान्य पिंक सहेली कार्ड होगा। बस में सवार होने पर पिंक सहेली कार्ड को टैप कर पिंक टिकट लिया जा सकेगा।
जिन महिला यात्रियों के पास पिंक सहेली कार्ड नहीं होगा, उन्हें पिंक टिकट जारी नहीं होगा। उन्हें किराया भुगतान कर सामान्य टिकट लेना होगा।दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अब तक 17.20 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड जारी हो चुके हैं। किसी महिला यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए पिंक सहेली कार्ड की अनिवार्यता का समय बढ़ाया गया है। उन्होंने महिला यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वे नई समय-सीमा से पहले अपना पिंक सहेली कार्ड बनवा लें, ताकि वे बिना किसी रुकावट के मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाती रहें। उन्होंने डीटीसी को निर्देश दिया है कि सभी डिपो और बसों के अंदर उद्धोषणा, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए जन-जागरुकता अभियान चलाए, ताकि हर पात्र महिला यात्री को बदली हुई समय-सीमा के बारे में सटीक जानकारी मिल सके।
लेखक के बारे मेंRanvijay Singh
परिचय एवं अनुभव: रणविजय सिंह को पत्रकारिता में करीब 19 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर प्रमुख संवाददाता स्वास्थ्य, दिल्ली मेट्रो, पेयजल और सामाजिक सरोकार की खबरें कवर करते हैं। इन्हें अपराध, अदालत, तिहाड़ जेल, कृषि, खेल, राजनीति, अन्ना आंदोलन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व दिल्ली सरकार को कवर करने का अनुभव है। कोरोना माहामरी, मायापुरी रेडिएशन, निर्भया कांड, लोकसभा, दिल्ली विधानसभा व नगर निगम चुनाव कवर कर चुके हैं। वह करीब एक दशक से अधिक समय से स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लगातार शोधपरक स्टोरीज लिख रहे हैं। पत्रकारिता के बदलते ट्रेंड्स, डिजिटल कंटेंट व पाठकों की रुचि के अनुरूप अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में दैनिक जागरण से की और 18 वर्ष से अधिक समय तक जुड़े रहे। जहां उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियां सीखी और रिपोर्टिंग में अपनी पकड़ मजबूत की और प्रिंट के लिए पत्रकारिता करते हुए दैनिक जागरण डिजिटल प्लेटफार्म के लिए भी कांटेंट तैयार किए। वह पांच अगस्त 2025 को हिन्दुस्तान से जुड़े।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य रिपोर्टिंग
बायोलॉजी से 12वीं करने के बाद स्नातक मानविकी संकाय संकाय से की। बाद मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला।इससे सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के साथ-साथ मेडिकल बीट पर भी बेहतर तकनीकी समझ विकसित हुई।
विजन
स्वास्थ्य के विषय पर मजबूत पकड़ के साथ पर्यावरण, सामाजिक सरोकार व राजनीति के विषयों की भी गहरी समझ है। उन्होंने कई ओलंपिक खिलाड़ियों, प्रतिष्ठित डॉक्टरों व नेताओं के साक्षात्कार किए हैं। उनका लक्ष्य पाठकों तक प्रमाणित व शोध परक जानकारी पहुंचाना है।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य। पर्यावरण व राजनीतिक खबरों में भी गहरी रुचि।