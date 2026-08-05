ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना मरीज को 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचाया

-लीवर प्रत्यारोपण के लिए मरीज को हैदराबाद जाना थानई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय का परिचय देते हुए लीवर प्रत्यारोपण के लिए हैदराबाद जा...

-लीवर प्रत्यारोपण के लिए मरीज को हैदराबाद जाना था नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय का परिचय देते हुए लीवर प्रत्यारोपण के लिए हैदराबाद जा रहे एक मरीज को समय पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया। मंगलवार शाम करीब 20 किलोमीटर का सफर महज 20 मिनट में पूरा कराया गया, जिससे मरीज समय पर अपनी उड़ान पकड़ सका।

सरकारी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि सर गंगा राम अस्पताल से शाम 6 बजे मरीज को एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 तक सुरक्षित और तेजी से पहुंचाना है। इसके बाद करोल बाग ट्रैफिक सर्किल के पुलिसकर्मियों ने तत्काल समन्वय शुरू किया। सभी संबंधित अधिकारियों का वाट्सएप ग्रुप बनाया, ताकि पूरे मार्ग पर रियल टाइम समन्वय बना रहे।

समन्वय और सुरक्षा हेड कांस्टेबल हेमराज और सुखविंदर मोटरसाइकिल पर एंबुलेंस को एस्कॉर्ट करते रहे। वहीं हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने मार्ग पर यातायात को सुचारु रखा, जबकि कांस्टेबल प्रदीप नैन और कांस्टेबल पंकज ने विभिन्न ट्रैफिक सर्किलों के साथ समन्वय करते हुए जाम की स्थिति पर लगातार नजर रखी। शाम के व्यस्ततम ट्रैफिक के बावजूद एंबुलेंस को बिना किसी बाधा के एयरपोर्ट पहुंचाया गया। मरीज के परिजनों ने समय पर सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का आभार जताया। ट्रैफिक पुलिस ने इससे पहले आईपीएल मैच के दौरान घायल क्रिकेटर लुंगी एनगिडी को अरुण जेटली स्टेडियम से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 11 मिनट में पहुंचाया था。

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