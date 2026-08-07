दिल्ली में मानसून सीजन में जलभराव के स्थान घटे

-उपराज्यपाल की समीक्षा बैठक में दिल्ली यातायात पुलिस ने दावा किया-यातायात पुलिस ने बताया कि जलभराव वाले स्थान 169 से घटकर 65 हुएनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दौरान...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दौरान जलभराव और यातायात जाम में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की समीक्षा बैठक में यह दावा करते हुए बताया कि मानसून में जलभराव वाले स्थान 169 से घटकर 65 रह गए हैं। वहीं बार-बार जलभराव वाले स्थानों की संख्या 53 से घटकर इस वर्ष केवल 20 रह गई है।

पुलिस आयुक्त की समीक्षा बैठक पुलिस आयुक्त के साथ विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात), संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) और सभी रेंज के उप पुलिस आयुक्त (यातायात) बैठक में शामिल हुए। इन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि वर्ष 2025 में जलभराव वाले 169 स्थान चिह्नित हुए थे। वर्ष 2024 में ऐसे 194 स्थान थे। इस मानसून सीजन में लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत सभी एजेंसियों के सक्रिय प्रयासों से जलभराव कम होने से राहत मिली है। यातायात पुलिस ने बताया कि जलभराव कम हाेने से यातायात भी कम प्रभावित हुआ। इस बार जुलाई में यातायात संबंधी 572 काॅल हेल्पलाइन पर प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष इसी माह में 701 कॉल आई थीं। इसी तरह सोशल मीडिया शिकायतें 1792 से घटकर 1653 हो गईं।

प्रोजेक्ट संगम से यातायात सुधार दिल्ली यातायात पुलिस ने ‘प्रोजेक्ट संगम’ से यातायात सुधार होने का दावा भी किया। उराज्यपाल को बताया गया कि

इस अभियान के तहत रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और बाजार कल्याण संघों (एमडब्ल्यूए) के साथ 553 संयुक्त बैठकों में यातायात संबंधी 510 शिकायतें मिलीं, जिसमें से 410 का समाधान किया जा चुका है। शेष 100 शिकायतें नागरिक एजेंसियों को भेजी गई हैं। इसके अलावा ‘ट्रैफिक पाठशाला’ पहल के तहत 710 प्रमुख चौराहों पर 17400 से अधिक उल्लंघनकर्ताओं को सड़क सुरक्षा संबंधी परामर्श दिया गया।

गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस की ओर से उपराज्यपाल केा बताया गया कि इस उल्लंघन के चालानों में पिछले वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल से इस बार 1.87 लाख चालान अधिक किए गए हैं। जबकि 2321 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई में भी 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संयुक्त पैदल गश्त के जरिये 399 अतिक्रमण हटाए गए और अवैध पार्किंग के 1915 मामलों में कार्रवाई की गई।

ट्रैफिक अलर्ट की नई व्यवस्था गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया पर मिलेगा ट्रैफिक का रियल टाइम अलर्ट

उपराज्यपाल ने कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष यातायात व्यवस्था और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की। इसमें बताया गया कि गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया के सहयोग से रीयल-टाइम ट्रैफिक अलर्ट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की चेतावनी को डिजिटल मैपिंग से जोड़ा गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर सशक्त पुलिसिंग ही भीड़भाड़ और अव्यवस्थित यातायात के खिलाफ सबसे मजबूत उपाय है। उन्होंने कहा कि यातायात अनुशासनहीनता, सड़क सुरक्षा में लापरवाही और सुगम आवागमन में शिथिलता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी।

चालानों की संख्या इतने हुए चालान

उल्लंघन वर्ष 2025 वर्ष 2026

गलत दिशा में वाहन चलाना 164365 351523

अनधिकृत पार्किंग 1194975 1536944

(दोनों वर्ष के आंकड़े 31 जुलाई तक के हैं)

-----