दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही एपी एक्सप्रेस की चार बोगियों में लगी आग

दिल्ली से विशाखापट्टनम जाने वाली 22416 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के चार एसी कोच में आग लगने की खबर है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक करीब सवा ग्यारह बजे ग्वालियर स्टेशन के पहले बिरलानगर स्टेशन पर गाड़ी के कोचों में आग की लपटें दिखाई दीं जिसके बाद गाड़ी को तुरंत वहीं रोक दिया गया।

घटना के बाद ट्रेन को ग्वालियर स्टेशन ले जाया गाया जिसके बाद मौके पर तुरंत दमकल की 6 गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है।

#CORRECTION Fire broke out in 4 coaches of Andhra Pradesh Express and not Rajdhani Express as reported earlier. https://t.co/ztp06jQE29