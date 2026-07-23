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दिल्ली छात्र आंदोलन को लेकर जिले में अलर्ट, सोशल मीडिया पर भी बढ़ी निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर जिले में अलर्ट घोषित किया गया है। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों के बीच, पुलिस-प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी और गश्त तेज कर दी है। डीएम-एसपी ने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

दिल्ली छात्र आंदोलन को लेकर जिले में अलर्ट, सोशल मीडिया पर भी बढ़ी निगरानी

दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों के बीच नया घटनाक्रम पुलिस-प्रशासन के लिए अतिरिक्त चुनौती बन गया है। संभावित विरोध-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए डीएम-एसपी ने खुफिया तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। जिले में बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है जबकि संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की गतिविधियों की भी लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

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इसके साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है और आपत्तिजनक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसपी लखन सिंह यादव का कहना है कि दिल्ली छात्र आंदोलन का असर जिले में कानून-व्यवस्था पर न पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।

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